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الاحتلال الإسرائيلي يقمع المصلين ويمنعهم من دخول الأقصى

18/9/2015

قام  جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الجمعة) بقمع المصلين المتجهين إلى المسجد الأقصى في باب العامود، حيث أطلقوا قنابل الصوت وعرقلوا حركتهم في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومنعوا المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

استخدم جنود الاحتلال الهروات وقنابل الغاز والصوت واعتقلوا بعض المصلين بذريعة أنهم قاوموهم. واندلعت مواجهات في المكان في أعقاب ذلك.

 وكانت قوات الاحتلال قد منعت الرجال، دون الأربعين من العمر، من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول إلى الأقصى لأداء الصلاة, بينما انتشرت تعزيزات وحواجز راجلة ومنقولة في أنحاء شتى من المدينة المحتلة وعلى مداخلها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد دفع بآلاف من عناصره إلى مدينة القدس استعدادا لصلاة الجمعة. ونشر الاحتلال حواجزه العسكرية على  أبواب المسجد الأقصى المبارك وعلى مداخل البلدة القديمة في القدس.

كما  دقق في هويات المقدسيين وفرض قيودا على حركة المصلين ومنع الرجال ممن تقل أعمارهم عن أربعين عاما من دخول الحرم  القدسي لأداء الصلاة .

"مرفق فيديو أرشيفي لنافذة تفاعلية عن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى"

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