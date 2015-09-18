الأمن المصري يختطف أسرة بأكملها ويخفيها قسريا

سيارة ترحيلات تستخدم في عمليات الاعتقال ـ أرشيف

قالت عائلة "مجدى علام" إن قوات الأمن اختطفته وابنيه انس وعزام بعد أن اقتحمت قوات الأمن المنزل في شبين الكوم بالمنوفية يوم الأحد الماضي (13 من سبتمبر/أيلول )وكسرت محتوياته وسرقت مبلغ 10 آلاف جنيه وأجهزة كمبيوتر ولاب توب.

وفى الوقت نفسه كان قد تم اختطاف ولديه إلى مكان غير معلوم للعائلة حتى الآن، وتم إرسال برقيات لوزارة الداخلية والنائب العام ولم تتح أية معلومات عنهم. وقامت الأسرة بالسؤال عنهم في أقسام الشرطة ومديريات الأمن لكن الداخلية مازالت تنكر تواجدهم حتى الآن.



وقال العائلة إنها تحمل السلطات مسؤولية سلامتهم الصحية والنفسية وتطالب بالكشف عن أماكن احتجاز الأب والأبناء.



و أضافت سمية علام – الإبنة الباقية خارج المعتقل من أسرتها بشبين الكوم بمحافظة المنوفية- أن والدها المعتقل حاليا "مجدي علام" يعمل "مدير مدرسة إعدادية، وحاصل على درجة الماجستير في الإدراة التعليمية وكيفية تطويرها بدرجة امتياز وكان يحضر للدكتوراه".

وتابعت، عبر حسابها على موقع فيسبوك، إن أنس هو الأخ الأكبر في الأسرة، عمره 24 سنة، خريج تربية رياضية، يعمل في خدمة العملاء في إحدى شركات الاتصالات . وأضافت أن عزام هو الأخ الثاني، عمره 23 سنة متخرج من قسم مدني بكلية الهندسة، وبدأ مؤخرا العمل في مجال تخصصه.