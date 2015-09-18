ارتفاع حصيلة انفجار صهريج النفط بجنوب السودان لـ150 قتيلا

جنوب السودان _أرشيف

قتل ما لا يقل عن 150 شخصا (الخميس) في جنوب السودان في انفجار صهريج نفط كانوا يحاولون الحصول على حمولته بعد تعرضه لحادث سير، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المحلية الجمعة.

وكانت حصيلة سابقة في الساعات التي تلت الكارثة أفادت بسقوط 85 قتيلا وأكثر من مئة جريح .

وصرح المسؤول المحلي "جون ازكيا" الجمعة فى لقاء صحفى أن الحصيلة ارتفعت إلى أكثر من 150 قتيلا إثر وفاة العديد من الجرحى متأثرين بحروقهم.

كما تم العثور على جثث أخرى مصابة بحروق شديدة قرب حطام الصهريج.

وأشار مدير الحكومة المحلية في "ماريدي" جون ساكي فى تصريحات صحفية إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى 176 شخصا.

وتحدث الأطباء عن المعاناة في محاولة علاج الحروق الشديدة وسط محدودية الإمكانات والنقص في مسكنات الألم.

ووصف "ساكي" كيف احتشد نحو ألف شخص حول الصهريج بعدما تعرض إلى حادث سير على جانب الطريق للحصول على الوقود، وكانوا في غالبيتهم من مدرسة قريبة من المكان.

وقال أحد شهود العيان إن "بعض الأشخاص مصابون بحروق في أرجلهم، والبعض في أيديهم،وفي ظهورهم، وآخرون احترقوا بالكامل".

وغالبا ما تهرع حشود إلى أماكن تسرب النفط وحوادث الناقلات في أفريقيا سعيا للحصول على بعض الوقود ما يؤدي إلى وقوع العديد من القتلى بسبب حوادث الحرائق.

وقال شاهد آخر إن عددا كبيرا من الأشخاص يعاني الألم الشديد، مشيرا إلى عدم وجود أدوية كافية لمساعدتهم.

ويعاني جنوب السودان أزمة اقتصادية خانقة سببها حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من 21 شهرا أدت إلى تضخم متزايد وارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية من بينها الطعام والوقود.

يشار إلى أن قائد التمرد "رياك مشار" والرئيس" سيلفا كير" وقعا فى أغسطس/آب الماضى اتفاق سلام نص على هدنة في المعارك, لكن وعلى غرار اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة الموقعة منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، فإن هذا الاتفاق المبرم تحت ضغط شديد من المجتمع الدولي يتعرض لخروقات متتالية.