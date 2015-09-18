إقالة الأمين العام للفيفا وإحالته للتحقيق

جيروم فالك – الأوروبية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إعفاء أمينه العام "جيروم فالك" من منصبه وتحويله للتحقيق بعد مزاعم بتورطه في قضية تربح من بيع تذاكر لمونديال البرازيل 2014.

وأعلن الفيفا في بيان نشر مساء أمس الخميس :"أنه على علم بمزاعم شملت "فالك " والذي كان يشغل منصبه منذ 2007- مطالبا لجنة القيم بالاتحاد بتحقيق رسمي في هذا الشأن".

وقال لاعب كرة القدم الإسرائيلي السابق بيني آلون،في وقت سابق بمؤتمر صحفي عقد بمدينة زوريخ، إنه وافق في 2013 على دفع أموال للأمين العام للفيفا للحصول على تذاكر خاصة بكأس العالم في البرازيل.

وعاقب الاتحاد الدولي سابقا مسئولين بسبب إعادة بيع تذاكر كأس العالم بأسعار أعلى عن الأسعار الأصلية.

ويواجه الفيفا أعنف أزمة في تاريخه عقب اعتقال عدد من المسؤولين السابقين والشركاء واتهامهم بالتورط في قضايا فساد، ودفعت هذه القضايا جوزيف بلاتر إلى الاستقالة من رئاسة الفيفا، وستنظم في فبراير القادم انتخابات لاختيار خليفة له.