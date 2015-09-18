"أطباء بلا حدود": مقتل 16 شخصا بالكوليرا في نيجيريا

أطقم طبية في نيجيريا لمقاومة الأوبئة – أرشيف

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن الكوليرا أودت بحياة 16 شخصا في ثلاثة مخيمات في نيجيريا تضم أكثر من مليون شخص من الفارين من عنف جماعة "بوكو حرام".

وطالبت المنظمة هيئات أخرى عاملة في مجال الإغاثة المساعدة في احتواء المرض، وقالت المنظمة في بيان لها إن نحو 200 شخص نقلوا الى مركز لعلاج الكوليرا أنشأته المنظمة في مايدجوري عاصمة ولاية بورنو في شمال البلاد منذ 15 سبتمبر أيلول الجاري.ونزح أكثر من مليون شخص عن ديارهم في شمال نيجيريا منذ ان شنت بوكو حرام حملتها عام 2009 على شمال شرق البلاد.

وقالت المنظمة إنها واللجنة الدولية للصليب الأحمر هما المنظمتان الوحيدتان اللتان تشاركان في جهود الإغاثة بولاية بورنو في السنوات القليلة الماضية، وأشارت المنظمة إلى أن المرض ينتشر بسهولة في المخيمات المكتظة بالأهالي التي لا تتمتع بالاحتياطات الصحية الضرورية.