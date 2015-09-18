أسعار النفط العالمية تتراجع بعد تحذيرات أمريكية

تراجع أسعار النفط العالمية مجددا – أرشيف

تراجعت أسعار النفط (الجمعة) بعد تحذيرات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن متانة الاقتصاد العالمي واستمرار المؤشرات السلبية على أن كبار منتجي الخام في العالم سيواصلون الإنتاج بكميات كبيرة.

وقرر مجلس الاحتياطي أمس الخميس الإحجام عن رفع أسعار الفائدة من مستوياتها المتدنية قائلا إن الغموض الذي يكتنف النمو الاقتصادي العالمي دفعه إلى ذلك.

وتباينت ردود فعل سوق النفط على قرار المركزي الأمريكي حيث أدت المخاوف من الضعف الاقتصادي إلى تراجع السلع الأولية لكن انخفاض الدولار يعني أيضا تقلص تكلفة الخام المقوم بالعملة الأمريكية.

وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا إلى 48.43 دولار للبرميل بعدما لامس أعلى مستوى له عند 49.75 دولار للبرميل ، كما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.30 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 45.60 دولار للبرميل.

كانت الكويت – أحد الأعضاء الرئيسيين في أوبك – قالت (الخميس) إن سوق النفط ستتوازن من تلقاء نفسها لكنها أشارت إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت بما يشير إلى دعم سياسة المنظمة في حماية حصتها بالسوق رغم هبوط الأسعار.