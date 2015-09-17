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8 أشياء تحرم على الحاج بعد الميقات

17/9/2015
 صور خاصة للجزيرة مباشر

هناك عدد من الأمور التي يحرم على الحاج عقب إحرامه من الميقات وتتمثل في .
1- إزالة شيء من الشّعْر، أو الأظفار، لكنْ إنْ سقط شيء دون قصد، أو كان ناسيًا، أو جاهلًا فلا شيء عليه، ويستوي في ذلك الرّجال، والنّساء.

 

2- لا يجوز للمُحرِم التّطيّب في البدن، أو في ملابس الإحرام؛ ولا بأس بما بَقِي مِن أثر الطّيب الّذي مَسَّه قبل إحرامه في بدنه، أمّا في ملابس الإحرام فلا بدّ مِن غسلها.
3- لا يجوز للرّجل المُحْرِم أن يُغطّي رأسه بملاصق؛ مثل: الطّاقيّة، والكوفيّة، والعمامة، والغترة، والشّماغ، وما في حُكمها.

 

لكنْ إنْ غطّى المُحْرِم رأسه ناسيًا، أو جاهلًا وجب عليه إزالة الغطاء متى تذكّر، أو عَلِمَ بالحُكْم، ولا شيء عليه.
4- لا يجوز للرّجل المُحرِم لبس المَخِيط على الجسم كلّه، أو بعضه؛ مثل: الثّوب، والبرانس، والسّروايل، والخُفّين، وما في حُكْمها ممّا هو زِيّ في عُرْف النَّاس؛ إلا إذا لم يجد إزارًا جاز له لبس السّراويل، ومَن لم يجد نعلين جاز له لبس الخُفّين، ولا حرج في ذلك.

5- لا يجوز للمُحْرِم خِطْبة النّساء، ولا عقد النّكاح عليهنّ، سواء لنفسه، أو لغيره.
6- لا يجوز المباشرة بشهوة، ولا الجِمَاع بين الزّوجين.
7- لا يجوز للمُحْرِمة أن تلبس البُرقع، أو النّقاب، أو القفّازين، لكنْ يجوز لها أن تستر وجهها ويديها بغير ما ذُكِر.
8- لا يجوز حال الإحرام التّعرّض للصّيد البَرّيّ بالقتل، أو التّنفير، أو المعاونة على ذلك سواء أكان داخل حدود الحَرَم، أم خارجه، والرّجال والنّساء في ذلك سواء.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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