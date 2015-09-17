60 قتيلاً في غارة للنظام السوري على مدينة حلب

غارات لنظام السوري على حلب (أرشيف)

قال مراسل الجزيرة، إن 60 شخصا قُتلوا، وأصيب عشرات، جراء قصف طائرات النظام السوري أحياء المغاير والسكري والمشهد في مدينة حلب.

وفي سياق آخر، قال مراسل الجزيرة، إن غرفتيْ عمليات (فتح حلب، وأنصار الشريعة) التابعتين للمعارضة المسلحة، بدأتـا هجوما على عدة نقاط للنظام في المنطقة.

ومن جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن الجيش السوري دمر 7 عربات مصفحة وراجمة صواريخ تابعة لما وصفتها بالتنظيمات الإرهابية؛ غربي مدينة حلب.

من جانب آخر، قــُتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال وكبار في السن، وأصيب آخرون بجروح؛ جراء قصف قوات النظام السوري بصواريخ فراغية تجمعاً سكنياً في حي الكلاسة غربي مدينة حلب.

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان أن 7 من مسلحي حزب الله اللبناني قــُـتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في اشتباكات مدينة الزبداني بريف دمشق.

يأتي هذا فيما يواصل النظام السوري حملته الجوية والمدفعية على مدينة دوما حيث قــُتل وجرح فيها عشرات المدنيين.