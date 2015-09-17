5 مقاتلين فقط ممن دربتهم امريكا يقاتلون في سوريا

امريكا تعترف بإخفاق برنامج تدريب المعارضة السورية

رغم أن الولايات المتحدة الامريكية أعلنت منذ شهور عن تدريب مقاتلين من المعارضة السورية التي تصفها بالمعتدلة من أجل الاعتماد عليهم في القتال في سوريا الا ان عدد من تبقوا من هؤلاء داخل الاراضي السورية هم 5 مقاتلين فقط .

وقال الجنرال لويد أوستن، قائد القيادة المركزية الأمريكية للكونغرس، اليوم الأربعاء إن أربعة أو خمسة فقط من المعارضين السوريين الذين ]دربتهم الولايات المتحدة لا يزالون يقاتلون في سوريا، وأقر بأن الجيش الأمريكي يجري مراجعة واسعة لبرنامج التدريب.

وأضاف أنه يتوقع زيادة عدد المقاتلين السوريين الذين تدربهم الولايات المتحدة مع مرور الوقت. لكنه أقر بأن البرنامج تأخر كثيرا عن المواعيد المقررة وأن أهداف التدريب الأولية التي حددها الجيش لم تتحقق.

وأبلغت كريستين ورمث، وكيلة وزير الدفاع للشؤون السياسية، لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بأنه يجري حاليا تدريب ما بين 100 و120 مقاتلا سوريا فقط

وكانت وزارة الدفاع الامريكية قد أعلنت قبل شهور أنه جرى تحديد 1200 مقاتل من المعارضة السورية للمشاركة المحتملة في برنامج للتدريب والتسليح بقيادة الجيش الأمريكي، وأوضحت الوزارة أن المقاتلين سيخضعون لعملية تدقيق قبل الانضمام إلى البرنامج الذي من المتوقع أن بدأ في مارس الماضي ، في مواقع متعددة خارج سوريا، كما كشف مسؤول أمريكي أنه قد يجري تدريب ثلاثة آلاف مقاتل مع نهاية عام 2015

وكانت تركيا والولايات المتحدة قد وقعتا اتفاق لتدريب المعارضة السورية "المعتدلة " وامداها بالسلاح