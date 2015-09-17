5 قتلى ومليون نازح جراء زلزال قوي في تشيلي

أظهر تسجيل مصور اللحظات الأولى لزلزال ضرب تشيلي مساء الأربعاء، وأدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل.

ويظهر تسجيل صوربأحد المتاجر انقطاع الكهرباء أثناء الزلزال، بالإضافة إلى سقوط البضائع من الأرفف بسبب الاهتزازات الكبيرة، فيما تعالت صرخات بعض الأفراد الموجودين في المكان.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 8.3 في موجات ارتدادية قوية , كما نتج عنه موجة مد بحري قوية ضربت بلدات ساحلية، مما أجبر أكثر من مليون شخص على النزوح عن منازلهم .

وبعد أن هز الزلزال المناطق الساحلية مساء الأربعاء أمرت الحكومة بإخلائها خشية تكرار تحول المد البحري إلى كارثة التسونامي كالتي اعقبت زلزال 2010 , حينما تباطأت السلطات في التحذير من الأمواج البحرية مما تسبب في مصرع المئات.

ومع انحسار الخطر رفعت الحكومة التحذير من موجات المد صباح يوم الخميس.

وسبب الزلزال والأمواج العنيفة فيضانات في بلدات ساحلية مما ألحق أضرارا بالمباني وانقطاعا للتيار الكهربائي في المناطق الأكثر تعرضا لها في وسط تشيلي. كما هز المباني في العاصمة سانتياغو على بعد نحو 280 كيلومترا إلى الجنوب.

وأبلغ وزير الداخلية خورخي بورغوس مؤتمرا صحفيا أن أضرارا بالغة وقعت في ميناء كوكيمبو جراء الزلزال وهو أقوى زلزال تشهده تشيلي منذ 2010.

وقالت رئيسة تشيلي ميشيل باتشيليت إنها تعتزم السفر للمناطق المنكوبة بعد أقوى زلزال يهز تشيلي منذ 2010.

وذكرت باتشيليت في بيان بثه التلفزيون "مرة أخرى علينا أن نتعامل مع ضربة قاسية اخرى من الطبيعة."