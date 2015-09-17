16 مشروعا إنشائيا يحيط بالحرم المكي خلال موسم الحج

توسعة الحرم المكي

يؤدي حجاج بيت الله الحرام هذا العام مناسك الحج وسط العديد من المشروعات التي تحيط بالحرم المكي لتطويره وتوسعته، رصد مراسل"الجزيرة مباشر" عددا من المشاريع التي تحيط بالحرم المكي والتي تهدف لتوفير مزيد من الخدمات للحيج خلال الفترة القادمة ومن بينها .

1- مشروع توسعة المسعى:

يتكوّن المشروع من 4 طوابق، عبارة عن قبو أُعدّ للعربات خاصَّة، ودور أرضيّ، ودورين أوّل وثانٍ بطول 350 مترًا ليصبح عرض المسعى الكلّيّ 40 مترًا.

وتهدف التّوسعة إلى زيادة المساحة الكلّيّة للمسعى من تسعة وعشرين ألفا و400متر مربع إلى اثنين وسبعين ألفا

2- مشروع تطوير منشأة الجمرات:

يبلغ طول جسر الجمرات 950 مترًا وعرضه 80 مترًا، وصُمّم ليتحمّل 12 طابقًا، وخمسة ملايين حاجّ في المستقبل.

يوجد في المشروع 11 مدخلًا، و12 مخرجًا في الاتّجاهات الأربعة، بالإضافة إلى مهبط لطائرات مروحيّة لحالات الطّوارئ.





3- مشروع قطار المشاعر:

يربط قطار المشاعر مناطق منى ومزدلفة وعرفات مرورًا بجسر الجمرات.

ويسمح المشروع بنقل نصف مليون حاجّ خلال 6 ساعات فقط.

ويُغني القطار عن استخدام 12,000 حافلة في الحجّ، ويستوعب نقل مليونيّ راكب.

يبلغ عدد القطارات 20 قطارًا، وكلّ قطار يسحب 12 عربة بطول 300 متر، ويبلغ طول مسار القطار نحو 20 كم، ويشمل 9 محطّات.

وتبلغ الطَّاقة الاستيعابيّة للقطار 72,000 حاجّ في السَّاعة.



4- مشروع توسعة الملك عبد الله للمسجد الحرام:

هي أكبر توسعة للحرم المكّيّ بتكلفة 40 مليار ريال، حيث سيتسّع الحرم بعد التّوسعة إلى مليونيّ مُصلٍّ، وستصل مساحة التّوسعة في السّاحات الخارجيّة إلى 750,000 متر مربّع.

وسيتضمن المشروع هيكلة إنشاء شبكة طرق حديثة مخصّصة لمركبات النقل منفصلة تمامًا عن ممرّات المشاة، وإنشاء أنفاق داخليّة مخصّصة للمشاة فقط مزوّدة بسلالم كهربائيّة، مع توافر جميع معايير الأمن والسلامة.



5- مشروع مبرّة مصنع مياه زمزم (سُقيا):

من أهمّ المشروعات الخيريّة للحفاظ على ماء زمزم من الهَدْر، وتعبئته، وتوزيعه آليًّا وفق نظام تقنيّ حديث مدروس.

وهو المشروع الأوّل من نوعه بالنسبة لسقيا زمزم عبر العصور.

وتبلغ الطّاقة المركّبة لمحطّة التّصفية 5 ملايين لتر يوميًا.



6- وقف الملك عبد العزيز:

يتألّف مجمّع وقف الملك عبد العزيز من 7 ناطحات سحاب، ويحتوي كلّ مبنى على فنادق وشقق فخمة مفروشة وأجنحة من جميع المستويات ومجمّع أسواق مركزيّة ومنطقة مطاعم.

تبلغ المساحة الإجماليّة للوقف 1,5 مليون متر مربّع، ويمكنه أن يستوعب 65,000 نزيل عند انشغال المجمّع كاملًا.



7- ساعة مكّة المكرّمة:

هي أعلى وأكبر ساعة في العالم حيث يبلغ طولها 251 مترًا، ووزنها 36 طنًا، وتُضاء السّاعة بمليوني مصباح من نوع (LED).

يمكن قراءة الوقت في السّاعة من مسافة تزيد عن 8 كيلو مترات، كما يُسمع الأذان منها من مسافة 7 كيلو مترات، وتقوم 5 ساعات ذرّيّة بإحداث إشارة الوقت العالية الدّقّة لتوقيت مكّة المكرّمة الذي سيُربط بنظام التّوقيت العالميّ (UTC).



8- مشروع قطار الحرمين السّريع:

يحوز هذا المشروع مكانة خاصّة كونه القطار السّريع الأوّل في منطقة الشّرق الأوسط، إضافة إلى كونه يخدم حجّاج بيت الله الحرام، وكذلك زوار المسجد النّبويّ الشّريف.

ويعمل قطار الحرمين السّريع على الرّبط بين (مكّة- جدّة- رابغ- المدينة) لمسافة تمتدّ إلى 450 كيلو متر.



9- بوّابة مكّة:

على مدخل مكّة المكرّمة من ناحية مدينة جُدّة يأتي مشروع بوّابة مكّة ليبرز واقعها اليوم مدينة عصريّة ونموذجًا مشرّفًا وملهمًا لمدن العالم الإسلاميّ في المواءمة بين الأصالة والحداثة.

تتألّف بوابة مكّة من الحيّ الإداريّ، والحيّ التّجاريّ، والأحياء السّكنيّة، ومركز المعارض والقرية التّراثيّة، والمنتجع، ومركز الملك عبد الله للحوار، وجامعة الحديبية، ومُتحف (السّلام عليك أيّها النّبيّ)، والمدينة الطّبيّة.



10- مشروع جبل عمر 2:

يأتي هذا المشروع بمساحة إجماليّة 62,000 متر مربّع، ويهدف إلى تطوير النّسيج العمرانيّ، والتّخلّص من المباني العشوائيّة، وتوفير شبكة من الشّوارع وطرق المشاه، والمواقف، والسّاحات العامّة.



11- مشروع جبل خندمة وشِعْب عامر:

أحد المشروعات الرّائدة التي سوف تساهم في إسكان الحجّاج والمعتمرين حول الحرم المكّيّ، وتبلغ مساحة المخطّط الأساسيّة حوالي 127,000 متر مربّع، وينفرد بكونه أوّل مخطّط تنظيميّ للتّمليك في المنطقة المركزيّة لمكّة المكرّمة، ويمتاز بقُربه من الحرم الشّريف.



12- مشروع المحور الشّماليّ:

يقع المشروع ما بين الدّائريّ الثّاني والدّائريّ الثّالث، ويبعد عن الحرم حوالي 2 كم، بمساحة 3,425 مليون متر مربّع.

وتكمن أهميّة المشروع في إيجاد محور حركيّ يسهّل الوصول إلى المسجد الحرام من مدخل مكّة الشّماليّ لخدمة القائمين من طريق المدينة المنورة.



13- مشروع درب المشاعر:

يأتي هذا المشروع التّطويريّ بمساحة إجماليّة 18,5 هكتارًا في منطقة الشّشّة، في حيّ العزيزيّة على بُعد 3 كم من المسجد الحرام.

يشكّل المشروع همزة وصل بين منطقة المشاعر المقدّسة والحرم الشّريف ويُعدّ أهمّ الرّوافد لحركة المشاة بين منطقة المشاعر والحرم.

يهدف المشروع إلى توفير مركز للنّشاطات الحضريّة من خدمات سكنيّة، وفندقيّة، وتجاريّة، وغداريّة تخدم القاطنين، والزوّار من الحجّاج والمعتمرين، وتطوير الموقع كمركز نقل تردّدي متعدّد الوسائل.





14- طريق الملك عبد العزيز:

يُعدّ هذا المشروع العصب الرّئيس للخطّة التّطويريّة الشّاملة الّتي تشهدها مكّة المكرّمة.

يمتدّ طريق الملك عبد العزيز من مدخل مكّة الغربيّ عند تقاطع الطّريق الدّائريّ الثّالث مع طريق جُدّة السّريع، حتّى يتقاطع شرقًا مع الطّريق الدّائريّ الأوّل عند سفح جبل عمر، ثمّ يخترق الطريق جبل عمر بمسار خاص للمشاة فقط حتّى ساحة الحرم المكّيّ.



15- مشروع تطوير جبل عمر

يُقام هذا المشروع فوق جبل عمر في الاتّجاه الغربيّ من المسجد الحرام، ويغطّي مساحة تبلغ 230,000 متر مربّع.

ويهدف المشروع إلى تعمير المناطق المطلّة على الحرم في مكّة المكرّمة، ويشمل المشروع إنشاء 27 فندقًا، و 17 عمارة للإسكان الموسميّ، و 27 عمارة للإسكان الدّائم.



16- مدينة الملك عبد الله الطّبيّة:

أكبر المدن الطّبيّة التّخصّصيّة في السّعوديّة بسعة سريريّة تصل إلى 1500 سرير، تقدّم الخِدْمات الطّبيّة التّخصّصيّة على المستوى الإقليمي والعالميّ في العاصمة المقدّسة.

تضمّ المدينة الطّبيّة: مستشفى منى العام البديل، ومستشفى النّور التّخصّصيّ، ومستشفى الولادة والأطفال.