"يا رايحين للنبي الغالي" أغنية الحج الأشهر بالسينما

تبقى الفنانة الراحلة ليلى مراد صاحبة أغنية الحج الأشهر في السينما العربية حينما غنت "يا رايحين للنبي الغالي"، ويقال إنها أصرت على إضافة موقف الحج في فيلم "بنت الأكابر" لتقدم تلك الأغنية بالذات، بعدما شكك البعض في صحة إسلامها.

أما أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم عن الحج فتأتي في المرتبة الثانية بعدما غنت قصيدة "إلي عرفات الله يا خير زائر" لأمير الشعراء أحمد شوقي، والأغنية الأكثر شهرة "القلب يعشق كل جميل" لبيرم التونسي، لكنها تعتبر صاحبة الرصيد الأكبر من أشهر الأغاني الدينية والمدائح النبوية، كان أشهرها "نهج البردة".

أما موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فغنى "لبيك اللهم لبيك"، فيما غنت صاحبة الحنجرة الذهبية الراحلة فايزة أحمد فغنّت واحدة من أعذب أنشودات الحج وهى "الله أكبر كبيرا"، وقدم محمد فوزي أول أغنية عن الحج في السينما هي "ياللي زرت البيت ومن زمزم اتوضيت".

كما غنت المطربة السورية أسمهان أيضاً "صلاة الله وسلامه"، والمصري محمد الكحلاوي صاحب المدائح النبوية والذي لقب بشيخ المداحين، وكارم محمود الذي غنى "يا مسعد الحجاج" وغيرهم ممن تغنوا بهذه المناسبة العظيمة.

والغناء للحج لم يكن حكراً على نجوم الطرب القديم، فالمطرب المصري إيمان البحر درويش قدم أغنية للحج باللهجة الخليجية ولكنها لم تحظ بانتشار، كما غنت المصرية فاطمة عيد عدة أغاني للحجاج فضلاً عن موال العربي البلبيسي.

كما قدم النجم اللبناني وائل جسار أغنية "حج حجيج" وقدم الفنان محمد فؤاد نسخة عصرية من التكبيرات المرافقة لشعائر الحج، كما توجد أنشودة في شهر ذي الحجة للمنشد المصري زين العابدين الكحكي.

وتعاملت السينما المصرية مع الحج كثيرًا، باعتباره فريضة مخلّـصة، تغير وتبدل الإنسان، وتجعله بداية لحياة جديدة، تحجب ذنوب وآثام حياته السابقة، ولعل صعوبة تصوير مناسك الحج وقت أداء الفريضة ذاتها، وتصوير الأبطال الذين يفترض أداؤهم هذه الفريضة، قد دفعت المخرجين إلى التعامل مع الحج بأكثر من طريقة.

فمنهم من تعامل مع الحاج الذاهب باحتفال فيقدمون ذهابه من خلال احتفالية تليق بجلال المناسبة، كما في فيلم "بنت الأكابر" عام 1953، وفيه غنت ليلى مراد "يا رايحين للنبي الغالي".

وهناك مخرجون حاولوا الربط بين مناسك الحج الحقيقية، والمواقف التمثيلية لأبطاله، وإظهارهم بمظاهر الإحرام وكأنهم يؤدون الفريضة، وعن طريق القص والمونتاج يتم تضمين لقطات أرشيفية لبيت الله الحرام مع مشاهد تمثيلية للأبطال، وكأنهم يؤدون مناسك الحج حقيقة.

وهناك نوع ثالث، يعطينا تأثير الحج على الإنسان العائد من أداء الفريضة، كما في فيلم "دهب" عام 1953، حيث ترى الراقصة السابقة، وقد تغيَّرت تصرفاتها وطريقة كلامها وتعاملها مع الناس وملابسها ونظرتها للحياة بعدما اقتنعت أن الدنيا فانية ولم تعد تطلب سوى حُسن الخاتمة.