واشنطن تدرس عرضاً روسياً بشأن الحرب في سوريا

لافروف وكيري (الفرنسية-أرشيف)

كشف وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أن نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اقترح إجراء محادثات عسكرية بين البلدين بشأن الأوضاع في سوريا.

وقال كيري إن لافروف أبلغه أن روسيا معنية بمحاربة تنظيم الدولة فقط، وأوضح كيري أن واشنطن تبحث الخطوات القادمة.

وأشار كيري إلى أنه يُجري مناقشات مع البيت الأبيض ووزارة الدفاع بشأن الاقتراح الروسي.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، قال إن الولايات المتحدة غيرت موقفها من تنحية الرئيس السوري بشار الأسد.

واعتبر تشوركين -في تصريح لمحطة تلفزيون أمريكية- أن واشنطن اضطـُـرت إلى تغيير موقفها بسبب ما قال إنه تفاقم الخطر الإرهابي، وأضاف أنه يَعتقد أن الولايات المتحدة لا تريد سقوط حكومة الأسد.

وقال إنها من جهة، لا تريد محاربة تنظيم الدولة على نحو يُضر بالحكومة السورية، لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن تصب محاربة التنظيم في مصلحة النظام السوري. وأشار تشوركين إلى ما وصفه بالتقدم الكبير نحو إدراك الولايات المتحدة لخطورة الوضع في سوريا.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان غي مون، عن قلقه إزاء تقارير عن زيادة روسيا دعمها العسكري للنظام السوري.

وقال -خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن هذه التقارير- إن تسليح أطراف الأزمة لن يزيد الأوضاع إلا تدهوراً.

من جهة أخرى، قال الكاتب والباحث السياسي السعودي، جمال خاشقجي، إن المملكة العربية السعودية مصرّة على تنحي الرئيس السوري بشار الأسد حتى لو تطلب الأمر تصعيد التدخل والدعم السعودي في سوريا, بحسب تعبيره.