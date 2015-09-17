مقتل 23 عراقيا و إصابة 68 بتفجيرات وسط بغداد

تفجيرات في ديالي – أرشيف

ذكرت مصادر أمنية في العراق أن 23 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم (الخميس) وأصيب نحو 68 عندما هزت ثلاثة تفجيرات منطقتين في وسط بغداد.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن تفجيرين أوديا بحياة 19 شخصا على الأقل في حي الباب الشرقي التجاري بوسط العاصمة ، فيما وقع تفجير ثالث في حي باب المعظم ، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وفي إطار حملة إصلاحية تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين الحياة اليومية للمواطنين أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي القادة الأمنيين بتخفيف القيود على دخول المدنيين للمنطقة الخضراء التي تقع على الضفة المقابلة لنهر دجلة من موقع الانفجارات .

كما أمر العبادي بإلغاء حظر الدخول إلى مناطق محددة كانت الجماعات المسلحة والأحزاب السياسية قد فرضتها بعد أكثر من عقد من التفجيرات. غير أن إزالة الجدران الخرسانية الواقية من التفجيرات والحواجز الموجودة على الكثير من الطرق الرئيسية في بغداد ما زال بطيئا