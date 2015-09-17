مستوطنون يقتحمون الأقصى مجددا بحراسة قوات الاحتلال

اقتحمت أربع مجموعات من المستوطنين باحات الحرم القدسي الشريف صباح (الخميس) تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفاد مراسل الجزيرة أن 150 مستوطناً على الأقل اقتحموا اليوم مجدداً باحات المسجد الاقصى المبارك تحت حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

ويخيم في هذه الأثناء هدوء حذر على باحات الحرم القدسي، كما أفاد مراسلنا أن حافلات إسرائيلية تقل عشرات المستوطنين قد انطلفت باتجاه باب المغاربة بهدف معاودة الاقتحام خلال الساعات المقبلة.

وكانت مجموعات المستوطنين المشاركة في الاقتحام قد ضمت نشطاء من حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم رفضوا الانصياع لدعوات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الامتناع عن الوصول إلى الحرم.

وكان مراسل الجزيرة ذكر أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية 8 فلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بينهم 6 قاصرين، وذلك بدعوى مشاركتهم في المواجهات التي شهدتها البلدة القديمة والحرم القدسي الشريف في الأيام الاخيرة.

وكان نتنياهو، قد أعلن أمس حرباً جديدة على الفلسطينيين الذين يُلقون الحجارة، وذلك خلال جولة له في بعض ضواحي القدس المحتلة لتفقد الأوضاع الأمنية.

وتأتي الجولة في أعقاب اجتماع طارئ تـَقرر في ختامه تشكيل لجان لإجراء تعديلات في قواعد إطلاق النار على رُماة الحجارة، وإلزام القضاء الاسرائيلي بفرض حد أدنى من العقوبات عليهم.

من جهة أخرى، يستمر الطفل، أحمد دوابشة، ذو السنوات الخمس، الذي قــُتل جميع أفراد عائلته في عملية إرهابية نفذها مستوطنون أحرقوا منزلهم وهم نيامٌ في قرية دوما شرق مدينة نابلس,، يستمر في تلقي العلاج بعد تعرضه لحروق أتت على 60% من جسده.

ومن المتوقع أن يستمر علاجه فترة طويلة, في حين أنه لم يعلم بعْد بخبر موت والديه وشقيقه الرضيع "علي".