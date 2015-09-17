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كرواتيا ….. كامل العدد

17/9/2015

لاجئون في أوروبا – أرشيف

قالت كرواتيا إنها لن تتمكن من استقبال المزيد من اللاجئين، وذلك بسبب "تزايد أعدادهم عن المعدل الطبيعي". 

وأبلغ رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش ، حكومته لدى اجتماعها في زغرب الخميس، أن بلاده استقبلت الكثير من اللاجئين خاصة في الأيام القليلة الماضية بعدما أغلقت المجر حدودها أمام المهاجرين واللاجئين.

وأضاف ميلانوفيتش "أن كرواتيا مستعدة لتقديم كل المساعدات الممكنة للاجئين الذين وصلوا إلى أرضها والذين اتخذوها معبرا لأوروبا، ولكن بشرط أن تكون في نطاق الأعداد المحددة كي تتمكن الدولة وسلطاتها من تقديم الدعم".

من جانبه، أكد رانكو أوستويتش وزير الداخلية عدم قدرة بلاده على استقبال مزيد من المهاجرين واللاجئين وسط ما وصفه بالـ "مشاهد الفوضوية" لقوات شرطة مكافحة الشغب وهي تحاول السيطرة على الآلاف الذين تدفقوا من صربيا.

 

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