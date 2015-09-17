البث الحي
منوعات

فتح ‏معبر رفح استثنائيا لسفر 500 حاج بمنحة سعودية

17/9/2015

معبر رفح (أرشيف)
 

فتحت السلطات المصرية، اليوم الخميس، معبر رفح البري استثنائيًا لسفر 500 حاج من قطاع غزة، حصلوا على دعوة ملكية سعودية.

وقال خالد الشاعر، مدير الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إن السلطات المصرية فتحت صباح اليوم المعبر "استثنائيا"، ليوم واحد وفي اتجاه واحد فقط من أجل السماح لـ"500" حاج، تكفلت المملكة العربية السعودية بدعوتهم لأداء فريضة الحج.

وتقول وزارة الأوقاف الفلسطينية إن العاهل السعودي قدّم "مكرمة ملكية" مخصصة لـ1000 فلسطيني من ذوي وأهالي "الشهداء" الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، توزّع مناصفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)