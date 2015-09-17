فتح ‏معبر رفح استثنائيا لسفر 500 حاج بمنحة سعودية

معبر رفح (أرشيف)

فتحت السلطات المصرية، اليوم الخميس، معبر رفح البري استثنائيًا لسفر 500 حاج من قطاع غزة، حصلوا على دعوة ملكية سعودية.

وقال خالد الشاعر، مدير الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إن السلطات المصرية فتحت صباح اليوم المعبر "استثنائيا"، ليوم واحد وفي اتجاه واحد فقط من أجل السماح لـ"500" حاج، تكفلت المملكة العربية السعودية بدعوتهم لأداء فريضة الحج.

وتقول وزارة الأوقاف الفلسطينية إن العاهل السعودي قدّم "مكرمة ملكية" مخصصة لـ1000 فلسطيني من ذوي وأهالي "الشهداء" الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، توزّع مناصفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.