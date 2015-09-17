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غوغل تدشن حملة تبرع شخصية لجمع 11 مليون دولار للاجئين

17/9/2015

إعلان حملة جوجل
 

أعلنت شركة غوغل عن حملة تبرع شخصية لجمع 11 مليون دولار للمنظمات الإنسانية التي تساعد آلاف اللاجئين الذين تدفقوا على الدول الأوروبية هربا من بلدانهم التي مزقتها الحروب أو الفقر.

وعلى غير العادة، اتخذت غوغل نهجا شخصيا في الإعلان عن حملة التبرع على مدونتها. وبدلا من أن يعلن أحد المدراء عن الحملة كتبت ريتا مسعود -وهي موظفة في غوغل هربت من العاصمة الأفغانية كابول مع أسرتها عندما كانت طفلة في السابعة من عمرها- عن تجربتها الخاصة.

وكتبت ريتا قائلة "تضمنت رحلتنا ركوب القطارات والحافلات والشعور بالجوع والعطش والبرد والخوف."

وتابعت قولها "كنت محظوظة. لكن مع تصاعد أزمة اللاجئين والمهاجرين في أوروبا فإن الكثير من الناس مثل أسرتي هم في أشد الحاجة الى المساعدة."

وستخصص التبرعات لأربع منظمات لا تهدف للربح وتقدم المساعدات للاجئين والمهاجرين، وهي منظمة أطباء بلا حدود ولجنة الانقاذ الدولية وهيئة إنقاذ الطفولة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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