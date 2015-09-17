د."القرضاوي" ينفي تردي حالته الصحية

العلامة الدكتور – يوسف القرضاوي

نفى الدكتور يوسف القرضاوي شائعة تردي حالته الصحية مؤكدا ان الصحة والمرض والحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى وأن أحدا لا يستطيع أن يقدم من أجله يوما أو يؤخره.

وأكد فضيلته أن على أمة الاسلام أن تنشغل بمعالي الأمور .. أن تنشغل بالمسجد الاقصى وما يحاك له من مكر ، وما يدبر له من كيد. ودعا فضيلته جماهير العالم الإسلامي الى هبة كبرى لترسل رسائل إلى أعداء الأمة وإلى حكامها أن الشعوب لن ترضى بالتراخي أو التهاون في مقدساتها.



ودعا فضيلته إلى تبني مشروع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يهدف إلى كفالة المرابطين الذين يذودون عن المسجد الأقصى ويدافعون عنه ويرابطون في ساحاته وباحاته متصدين بصدور عارية للمستوطنين الصهاينة ومن خلفهم قوات الاحتلال الصهيوني.

وأكد فضيلته أنه متمسك بفتواه التي شاركه فيها الجم الغفير من علماء الداخل الفلسطيني وعلماء العالم الأحرار بمنع زيارة الأقصى تحت الاحتلال قائلا: نريد أن ندخل الاقصى فاتحين لا سائحين.