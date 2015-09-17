تقرير: أعداد الأسماك في المحيطات "على شفا الاندثار"

أعداد الأسماك فى المحيطات على شفا الانهيار

قال الصندوق العالمي للحفاظ على الحياة البرية (دبليو.دبليو.إف) إن أعداد الاسماك في المحيطات انخفضت إلى نصف ما كانت عليه عام 1970 وهو ما يجعلها "على شفا الاندثار" بسبب الصيد الجائر ومخاطر أخرى.

وذكر الصندوق وجمعية حدائق حيوان لندن أمس الأربعاء أن أعداد بعض الأنواع التجارية منها التونة والماكريل والبونيتو انخفضت بنسبة تصل إلى 75 في المئة.

وقال ماركو لمبرتيني المدير العام للصندوق الدولي إن سوء الإدارة يجعل "المحيطات على شفا الانهيار."

وأضاف "هناك خفض هائل جدا في الأنواع وهذا شيء خطير" على النظام البيئي للمحيطات وأيضا الأمن الغذائي لمليارات البشر.

واستطرد "المحيطات تتمتع بقدر كبير من المرونة لكن لكل شيء حد."

وجاء في التقرير أن أعداد الأسماك والثدييات البحرية والطيور

والزواحف انخفضت بنسبة 49 في المئة بين عام 1970 وعام 2010. وبلغت نسبة الانخفاض 50 في المئة بالنسبة للأسماك فقط.

وتتبع التحليل 1234 نوعا منها كلاب البحر والسلاحف والدلافين والقروش.

وقال كين نوريس مدير العلوم بجمعية حدائق حيوان لندن في بيان "هذا التقرير يشير إلى فقدان حيوانات بالمليارات من محيطات العالم خلال سنوات عمري أنا فقط. هذا إرث مروع وخطير نتركه لاحفادنا".

وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية والنباتات الساحلية وهي حاضنات لكثير من أنواع الأسماك تضاعف من المشكلة التي خلقها في الأساس الصيد الجائر. مضيفا أن هناك أضرارا أخرى مثل تنمية السواحل والتلوث وتغير المناخ الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه ويزيد من حمضيتها.