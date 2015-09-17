تعيين "غلبرت دينديري" رئيسا لمجلس عسكري في بوركينا فاسو

رئيس بوركينا فاسو المؤقت ميشيل كافاندو

أعلن المتحدث باسم الحرس الرئاسي في بوركينا فاسو في بيان بثه تلفزيون واغادوغو أنه تم تعيين الجنرال غلبرت دينديري رئيسا لمجلس عسكري يتولى مقاليد السلطة في البلاد، ليصبح بذلك الزعيم الجديد للبلاد.

وقد تم إغلاق الحدود، وفرض حظر للتجوال من السابعة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكان دينديري قد تولى قيادة الحرس الجمهوري في عهد الرئيس بليز كومباوري، الذي حكم البلاد 27 عاما، قبل أن يفر لساحل العاج منذ عام تقريبا.

ويشار إلى أن الحرس الرئاسي في بوركينا فاسو اقتحم اجتماعا لمجلس الوزراء واحتجز رئيس البلاد ميشيل كفاندو ورئيس الوزراء.

وكان كافاندو قد تم اختياره من قبل الهيئة الانتخابية كرئيس للمرحلة الانتقالية في البلاد حتي يتم اجراء انتخابات رئاسية كان مقرر لها أن تتم في نوفمبر المقبل.