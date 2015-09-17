تحالف دعم الشرعية يدعو للاحتشاد لـ"نصرة للأقصى"

تحالف دعم الشرعية

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إلى أسبوع ثوري جديد بعنوان "نكمل ثورتنا ونحرر أقصانا"، كما دعا التحالف إلى الاحتشاد في الجامع الأزهر (الجمعة) للتظاهر نصرة للأقصى.

وقال التحالف في بيان له إن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المسجد الأقصى هي امتداد طبيعي للجرائم التي يرتكبها نظام "السيسي" بحق مساجد مصر وشعبها، وهي امتداد لجرائم بشار بحق السوريين، وأشار البيان إلى أن ثورات الحرية واحدة ، وأن الثورات المضادة واحدة ومتحدة مع العدو الإسرائيلي لقمع الشعوب وانتهاك المقدسات .

وأضاف البيان أنه ما كان لسلطة الاحتلال أن تتحرك لفرض التقسيم المكاني والزماني على المسجد الأقصى وفرضه كأمر واقع لولا تيقنها من غياب أي رد فعل مؤثر من جيرانها الذين استطاعت ان تدجنهم، وتكسب ولاءهم، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطئ بتصورها أن الشعوب العربية والمسلمة أصبحت خارج المعادلة، فالثورة في مصر وفي غيرها من البلدان العربية ورغم ما تمر به من تحديات لم تنس قضية الأقصى لحظة واحدة، ولن تنسى أبدا، فالثوار يدركون ان نصرة الأقصى هي واجب على كل مسلم وكل مصري وكل عربي.

وقال البيان أيضا إن الثورة تستهدف إقامة دولة العدل وهدم دولة الظلم والفساد والاستبداد، واللصوصية التي استشرت ووجدت من يحميها رغم بعض المظاهر الخادعة لتقديم بعض الفاسدين لمحاكمات قد لا تصل إلى شيء، والثورة تستهدف بناء دولة الحرية والاستقلال مقابل دولة القهر والتبعية التي يرعاها السيسي وعصابته، والثورة لم ولن تنكفئ على ذاتها بل هي دوما تمد يدها لأشقائها المرابطين خاصة في فلسطين الحبيبة، وفي القدس الشريف، ولن يهدأ للثوار بال حتى يحرروا المسجد الأقصى الأسير.