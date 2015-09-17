البث الحي
منوعات

برشلونة يعود بنقطة التعادل من روما في دوري الأبطال

17/9/2015

فلورنزي لاعب روما (رويترز)
 

اكتفى حامل اللقب، نادي برشلونة الإسباني بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع مضيفه روما الايطالي في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

بدأت "الذئاب" المباراة بمحاولات اختراق دفاعات برشلونة بفضل سرعة المصري محمد صلاح، لكن برشلونة بادر بالتسجيل عن طريق رأسية من الأورغواياني "لويس سواريز" في الدقيقة 21.

ونجح روما في إدراك التعادل عن طريق لاعب الوسط  فلورنزي، الذي استغل تقدم حارس برشلونة عن مرماه، ليصوب كرة رائعة بالقرب من منتصف الملعب سكنت الشباك الكتالونية في الدقيقة 31.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)