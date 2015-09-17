برشلونة يعود بنقطة التعادل من روما في دوري الأبطال

فلورنزي لاعب روما (رويترز)

اكتفى حامل اللقب، نادي برشلونة الإسباني بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع مضيفه روما الايطالي في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

بدأت "الذئاب" المباراة بمحاولات اختراق دفاعات برشلونة بفضل سرعة المصري محمد صلاح، لكن برشلونة بادر بالتسجيل عن طريق رأسية من الأورغواياني "لويس سواريز" في الدقيقة 21.

ونجح روما في إدراك التعادل عن طريق لاعب الوسط فلورنزي، الذي استغل تقدم حارس برشلونة عن مرماه، ليصوب كرة رائعة بالقرب من منتصف الملعب سكنت الشباك الكتالونية في الدقيقة 31.