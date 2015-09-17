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بحاح: اجتماع الحكومة اليمنية في "عدن" إيجابي وناجح

17/9/2015

وصف نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح الاجتماع الأول الذي عقدته حكومته في عدن بأنه كان إيجابيا وناجحا,  وقال لقد عدنا إلى عدن ولن نغادرها ..وأشار بحاح إلى وجود ملفات كبيرة وضخمة وأكد نجاحه فيها قائلا إن الأيام القادمة ستكون أفضل".

وقال بحاح في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع (الخميس), إن الحكومة ناقشت كافة الملفات العالقة والمهمة في مدينة عدن وبينها الملف الأمني وصرف مرتبات الموظفين الحكوميين وإعادة تشغيل كافة المؤسسات الحكومية بما فيها أقسام الشرطة, مشيرا إلى أن كافة الأطراف ستتسلم مرتباتها بما فيها القطاع الأمني ورجال المقاومة وكافة المؤسسات الأخرى.

وأوضح بحاح أن الحكومة اليمنية المقيمة في عدن تمثل اليمن من أقصاه إلى أقصاه وهي تدير أعمالها من عدن ومن حق الوزراء التواجد بأي منطقة يمنية. وأشار إلى أن مهمة الحكومة الآن تثبيت الأمن وتوفير الخدمات واستعادة الدولة قبل أي شيء.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لم ولن تتفاوض مع أي جماعة متطرفة مثل أنصار الشريعة والقاعدة و تنظيم الدولة .. مشيرا إلى أن التطرف هو سبب المشاكل التي تعاني منها اليمن اليوم .

 

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