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الرشق: إطلاق النار على مُرابطي الأقصى "إرهاب إسرائيلي"

17/9/2015

عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس
 

قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المرابطين في المسجد الأقصى المبارك سيتصدون لدعوة حزب "الليكود" الإسرائيلي أنصاره لاقتحام الحرم القدسي اليوم الخميس.

وأضاف الرشق، في تصريح صحفي، إن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق النار من بنادق قنص "روغر" على المدافعين عن الأقصى "إرهاب جديد" يطال الشعب الفلسطيني المدافع عن حقوقه والمنتصر لمقدساته، حسب تعبيره.

وحذر الرشق الاحتلال من مغبة استمرار اعتداءاته على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سينتفض في وجه الاحتلال، ولن توقفه أيّ قوة لحماية الأقصى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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