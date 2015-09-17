البث الحي
منوعات

أيوب..خاض رحلة الموت عبر المتوسط رغم إعاقته

17/9/2015

رغم إعاقته وعدم قدرته على الحركة؛ إلا أنه أصر على الوصول لأوروبا هرباً من جحيم الحروب، والصراعات الدائرة في بلده العراق .

أيوب محمد أمين له من اسمه نصيب كبير، هو لاجئ عراقي لم تمنعه إعاقته من ركوب البحر، وتحدي الأمواج بحثاً عن الأمان خارج حدود الأوطان المشتعلة بالحروب.

أوصى أيوب المهاجرين المصاحبين له في رحلته، والتي أسماها "رحلة الموت"، بأنه في حالة موته غرقاً في رحلة بحر الغربة فليعلموا أهله بذلك".

وقال أيوب إنه عندما يهدأ جسده من معاناة السفر فسوف يقوم بتأليف كتاب عن رحلة الهجرة عبر المتوسط إلى أوروبا، تلك الرحلة التي رأى فيها الموت مرات عديدة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)