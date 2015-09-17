أعلنت كرواتيا عدم تمكنها من استقبال المزيد من اللاجئين، وذلك بسبب "تزايد أعدادهم عن المعدل الطبيعي".

وقال زوران ميلانوفيتش رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع الحكومة في العاصمة زغرب اليوم، إن بلاده استقبلت الكثير من اللاجئين خاصة في الأيام القليلة الماضية بعدما أغلقت المجر حدودها أمام المهاجرين واللاجئين، مؤكدا أن كرواتيا لن تستطيع استقبال لاجئين آخرين بسبب تزايد أعدادهم عن المعدل الطبيعي، "فهي أصبحت كاملة العدد ولا توجد أماكن للاجئين جدد".

وأضاف ميلانوفيتش "أن كرواتيا مستعدة لتقديم كل المساعدات الممكنة للاجئين الذين وصلوا إلى أرضها والذين اتخذوها معبرا لأوروبا، ولكن بشرط أن تكون في نطاق الأعداد المحدودة كي تتمكن الدولة وسلطاتها من تقديم الدعم".

من جانبه، أكد رانكو أوستويتش وزير الداخلية عدم قدرة بلاده على استقبال مزيد من المهاجرين واللاجئين "وسط مشاهد فوضوية لقوات شرطة مكافحة الشغب وهي تحاول السيطرة على الآلاف الذين تدفقوا من صربيا".

وأضاف أوستويتش، أن بلاده "ستؤمن عبور المهاجرين إلى مراكز استقبال حول العاصمة زغرب، ولكن سيتم اعتبار من لا يطلبون اللجوء مهاجرين غير شرعيين"، لافتا إلى أن 6500 شخص دخلوا البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشددا على أن كرواتيا لن تتمكن من استقبال المزيد.