نتنياهو يقوم بجولة "مستفزة" بالقدس المحتلة

قام بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي صباح اليوم بجولة " مستفزة"في حي "صور باهر" بالقدس المحتلة، وسط إجراءات أمنية مشددة.



و تأتي هذه الزيارة ة بالتزامن مع ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات للمسجد الأقصى منذ عدة أيام.



جدير بالذكر أن البلدة القديمة ومحيط الحرم القدسي الشريف يشهدان هدوءا حذرا بعد ايام من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال .



فقد اقتحمت قوات الاحتلال أمس ولليوم الثالث على التوالي باحات المسجد الأقصى بأعداد كبيرة مستخدمة الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع مما أسفر عن إصابة ستة وثلاثين فلسطينياً.



و كان الاحتلال قد رفع القيود التي فرضها على دخول المصلين الى المسجد الاقصى في الأيام الاخيرة وتمكن الطلاب من بلوغ مدارسهم داخل الحرم, في الوقت ذاته أبقى الاحتلال قواته على أهبة الاستعداد القصوى كما أبقى على الحواجز التي نشرها على ابواب المسجد الأقصى .