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من "اينياك" إلى "Dislike"..مارك يُشعل "السوشيال ميديا"

16/9/2015

في مثل هذا اليوم عام 1949 تم عرض أول حاسب إلكتروني (اينياك) الذي أنتجته الولايات المتحدة، واليوم أعلن مارك زوكربيرغ (الأمريكي) مؤسس موقع "فيس بوك" عن خططه لإضافة زر Dislike (لم يعجبني) إلى موقعه الأكثر شهرة واستخدامًا في العالم.

وعن أسباب إضافة الزر الجديد وفقًا للموقع الأمريكي the verge تأتى هذه المحاولة بعد مطالبات كثيرة من مستخدمي "فيس بوك" لوجود هذا الزر، فلكل شخص حق عدم الإعجاب بشيء والتعبير عنه كما يشاء.

كما له حق الإعجاب بالمنشورات، حيث أصبح فيس بوك بمثابة منصة اجتماعية كبيرة يستخدمه المليارات حول العالم.

لذا عليه تلبية احتياجات مستخدميه، وسيجرى اختبار الميزة الجديدة قريبًا، أما عن أسباب رفض فيس بوك لزر Dislike أنها كانت تخشى استخدامه كوسيلة لمضايقة الآخرين أو عدم احترامهم والتقليل من شأنهم.

من جانبه كتب الإعلامي يسري فوده على حسابه في فيسبوك معلقاً: " عاجبني جدًّا أن فيه ناس مرعوبة من أن فيسبوك بيفكر يطبق خاصية Dislike على البوستات و التعليقات.. أخيرًا ممكن نتوقع أن الناس هتفكر شوية قبل ما تتكلم، و أن أنا يمكن مااكتبش خالص".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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