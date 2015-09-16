مجلس النواب المنحل يرفض تعديلات اتفاق حل الأزمة بليبيا

رفض مجلس النواب المنحل في مدينة طبرق شرقي ليبيا، التعديلات الجديدة التي قدمها المؤتمر الوطني العام على مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة واعتمدتها بعثة الأمم المتحدة خلال الجولة الثامنة من حوار الصخيرات، وأكد التزامه بما جرى التوصل إليه في الاتفاق الذي وُقع بالأحرف الأولى في يوليو الماضي.

جاء تصويت مجلس النواب المنحل في طبرق، بالتزامن مع تحركات قيادات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر تسعى لتشكيل مجلس عسكري شرقي ليبيا بالتزامن مع قرب انتهاء ولاية مجلس النواب المنحل.

على الصعيد الميداني قام مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت باختطاف عددا من الفلبينيين العاملين في المجال الطبي.

ورجحت المصادر أن يجبرهم التنظيم على العمل في مستشفى تابع له. وبحسب مصادر فقد اختطف التنظيم أيضاً، اثني عشر عاملا مصريا كانوا يعملون في إحدى المدن الليبية أثناء عودتهم من شرق مدينة سرت إلى بلادهم.

"مرفق فيديو للمؤتمر الصحفي للمؤتمر الوطني و الذي رفض البرلمان المنحل ما جاء فيه"