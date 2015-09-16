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ماسيو: حادث مقتل السياح المكسيكيين مأساوي وغير مسبوق

16/9/2015

قالت وزيرة خارجية المكسيك،  كلاوديا رويس ماسيو، إن شعب المكسيك يعتبر حادثة مقتل السياح المكسيكيين في مصر مؤسفة ومأساوية ولا سابقة لها.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي (الأربعاء) بالقاهرة، أن الحادث أسفر عن مقتل 8 من مواطني المكسيك، ولا يزال يوجد 6 مصابين آخرين.

وطالبت "ماسيو" السلطات المصرية بإجراء تحقيق شفاف شامل وسريع من أجل تحديد المسؤولية عن الحادث.

وتابعت: "نعمل على إعادة جثث مواطنينا بشكل سريع إلى البلاد وتقديم الدعم الكافي للمصابين".

وكان 12 شخصاً قد قـُتلوا ، الاثنين الماضي، ، وأصيب 10 آخرون من المصريين والمكسيكيين في هجوم، قالت وزارة الداخلية المصرية إنه وقع بالخطأ من قوات الشرطة والجيش على قافلة للسياح بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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