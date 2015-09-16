فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل لحل لإعادة توزيع اللاجئين

اللاجئون السوريون أثناء عبورهم الحدود المجرية "ارشيف "

أرجأ وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي إلى الثلاثاء المقبل اجتماعا حول اللاجئين في بروكسل بعد إخفاقهم أمس في التوصل إلى اتفاق على آلية إعادة توزيع مئة وعشرين ألفاً من طالبي اللجوء.

من جهتها، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى عقد قمة أوروبية الأسبوع المقبل لبحث أزمة اللاجئين. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مع المستشار النمساوي فيرنر فايمان، إنه لا يمكن أن تتحمل ألمانيا والنمسا والسويد وحدها أعباء أزمة اللاجئين.

و قالت إيميلي هابر وزيرة الدولة بوزارة الداخلية الفيدرالية الألمانية في مقابلة مع الجزيرة إن دخول نحو ستين ألف لاجىء إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي قد أصاب الحكومة بحالة من الارتباك ودفعها لإعادة العمل بإجراءات مراقبة الحدود وإن بشكل مؤقت. وأكدت هابر أن الإجراءات الاستثنائية التي اعلنتها الحكومة الألمانية جاءت لإعادة الأمور الى نصابها .



في هذه الاثناء عـَلـِـقَ مئات المهاجرين القادمين من صربيا على حدود المجر بعد أن أغلـَـقت معابرها أمامهم. وتكدست حشود اللاجئين عند الحدود التي نـُصبت على امتدادها حواجزُ وأسلاكٌ شائكة.

وبموجب الإجراءات الجديدة التي بدأ تطبيقها اعتبارا من منتصف الليل، تقول المجر إن كلّ مَن يسعى للجوء عبر الحدود الصربية لن يسمح له بالدخول، أما مَن يحاول التسلل فسيكون السجن مصيره. وقالت الشرطة المجرية إنها احتجزت تسعة لاجئين سوريين وسبعة أفغان لعبورهم السياج الحدودي بشكل غير قانوني.