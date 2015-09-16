بوتين يؤكد على مواصلة دعم النظام السوري تجاه "الارهاب"

فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستواصل دعم الحكومة السورية، داعيا إلى وضع الخلافات الدولية جانبا وحشد الجهود لمحاربة ما سمّاه الإرهاب.

وقال بوتين خلال حضوره قمة إقليمية في طاجكستان، إنه لولا دعمُ روسيا للحكومة السورية لكان وضع سوريا أسوأ من وضع ليبيا.



هذا بينما قال الرئيس السوري بشار الأسد في حديث لوسائل إعلام روسية، إنّه من الممكن التوصل إلى تفاهم بين السوريين .

لكنه أوضح أن تحقيق هذا التفاهم غير ممكن دون القضاء على ما وصفه بالإرهاب. ودعا الأسد إلى المضي قدما في الحوار بين السوريين من أجل التوصل إلى تفاهم ينهي الأزمة في البلاد، داعيا جميع القوى إلى التوحد لمواجهة ما سماه الإرهاب.



كما أشار إلى أن موضوع اللاجئين لا يتعلق باستعداد أوروبا لاستقبالهم وإنما يتعلق بإزالة أسباب هذه المشكلة عبر التوقف عن دعم من وصفهم بالإرهابيين.