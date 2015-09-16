الموازنة العراقية ل2016 تظهر عجزا 25.81 مليار دولار

مصفاة نفط

أظهرت مسودة الموازنة العراقية لعام 2016 أن حجمها 113.5 تريليون دينار عراقي "99.65 مليار دولار" مع عجز مقداره 29.4 تريليون دينار "25.81 مليار دولار".

وقال فاضل نبي وكيل وزارة المالية العراقية لرويترز إن الموازنة تقدر سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل وتفترض استمرار العمل باتفاق أبرم عام 2014 مع إقليم كردستان العراق بشأن إيرادات النفط.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف دولارا واحدا اليوم بعد سحب غير متوقع من المخزونات في الولايات المتحدة وزيادة في سعر البنزين هناك.

