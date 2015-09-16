استمرار صعود النفط في ظل تراجع المخزونات الأمريكية

عزز سوق النفط الأمريكي مكاسبه (الأربعاء) بفعل سحب غير متوقع من المخزونات، بينما سجلت أسواق الخام العالمية ارتفاعات دون ذلك قليلاً على خلفية التوقعات بتراجع النمو الاقتصادي في آسيا.

وجرى تداول الخام الأمريكي في العقود الآجلة لشهر بسعر 45.05 دولارا للبرميل الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء بزيادة 46 سنتاً عن سعر آخر تسوية.

في حين سعر خام برنت في العقود الآجلة ارتفاعا أضعف بالمقارنة بالخام الأمريكي حيث ارتفع 27 سنتاً فقط ليصل إلى 48.02 دولارا للبرميل.

وأدت التباينات في الأسواق العالمية والأمريكية في الآونة الأخيرة إلى تقلص فارق السعر بين النفط الأمريكي وخام برنت القياسي بنحو الثلثين خلال الشهر الأخير ليصل إلى 2.50 دولارا فقط للبرميل.

وارتفع سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة بعدما أعلن معهد البترول الأمريكي تراجع المخزونات من الخام بمقدار 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الأخير بما يخالف توقعات محللين بزيادة المخزونات.

ومن المنتظر صدور البيانات الرسمية الخاصة بمخزونات الخام في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتتجه أنظار الأسواق إلى واشنطن اليوم وغدا حيث ستعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي على مدار اليومين لاتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات.

وستؤدي زيادة أسعار الفائدة الأمريكية على الأرجح إلى جذب أموال المتعاملين في أسواق المال وبالتالي ارتفاع سعر الدولار وهو ما سينظر إليه على أنه نذير سوء للنفط من شأنه أن يجعل واردات الوقود أكثر كلفة للمشترين بعملات أخرى.