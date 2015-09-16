إصابة 3 فلسطينيين في مخيم جنين في تبادل لإطلاق النار

الشرطة الفلسطينية "ارشيف"

أصيب ثلاثة فلسطينيين، بينهم اثنان من الأمن، في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات الأمن الفلسطينية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.



وقالت مصادر أمنية إن قوة لاحقت مسلحين أطلقوا النار على مقارها ولاذوا بالفرار الى داخل المخيم حيث كانت تجري الاستعدادات لمهرجان لنصرة المسجد الاقصى دعت إليه حركة الجهاد الاسلامي.



واضافت المصادر أن المسلحين أطلقوا النار على أفراد الأمن وألقوا باتجاههم متفجرات محلية الصنع، بينما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن أفرادا من الأمن هاجموا مهرجانها بعدما انسحب منه أنصار حركة "فتح".