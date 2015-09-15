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ميسي يسعى للاحتفال بمباراته المائة في أوروبا أمام روما

15/9/2015
ليونيل ميسي-مهاجم برشلونة

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني لإنجاز تاريخي جديد غداً الاربعاء، عندما يقود فريقه أمام روما بملعب الأوليمبكو في افتتاح مشوار البارسا بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) أن مباراة روما ستكون رقم 100 للنجم الأرجنتيني في بطولا أوروبا، حيث بدأ مشواره الأوروبي مع البارسا موسم 2005/2004 بالخسارة أمام شاختار دونتسيك صفر-2، ليواصل مسيرة امتدت 99 مباراة، فاز في 58 وتعادل في 27 وخسر 14.

كما سجل 77 هدفاً في 48 مباراة، وتوج بلقب دوري الأبطال 4 مرات أعوام 2006 و2009 و2011 و2015 والسوبر الأوروبي 4 مرات في نفس الأعوام.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي يعيش أسبوعاً سعيداً، حيث احتفل بمولوده الثاني، وسجل هدف الفوز في مرمى أتلتيكو مدريد، و3 أهداف لمنتخب بلاده في مباراتين وديتين أمام بوليفيا والمكسيك.

ويعد النجم الأرجنتيني خامس أكثر لاعب في برشلونة يخوض مباريات في المشوار الأوروبي بعد كل من تشافي هرنانديز 157 وكارليس بويول 120 وفيكتور فالديز 110 وأندريس إنييستا 109.

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