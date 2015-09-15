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قيادة أمن الحج تؤكد جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام

14/9/2015

قيادة أمن الحج تؤكد جاهزيتها لخدمة حجاج البيت الحرام

أعلنت قيادة قوات أمن الحج لهذا العام جاهزيتها الكاملة, وخططها للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدة الاستعداد الكامل للقوات الأمنية لمواجهة جميع المخاطر الأمنية.

ووجه قائد قوات أمن الحج اللواء عبد العزيز بن عثمان الصولي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمن العام في منى أن الحكومة السعودية تولي اهتمامها بحجاج بيت الله الحرام وتقدم دعمها السخي لهم من خلال ما وفرته من منشآت عملاقة ستسهم  في أداء الحجيج مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشار اللواء الصولي إلى أنه تم الاستعداد مبكرا لأعمال الحج من خلال استعراض تقارير وخطط سابقة حتى يتم تلافي السلبيات ودعم الايجابيات.

كما أفاد بأن هناك مراحل عدة للخطط الأمنية تبدأ باستقبال الحجاج في نقاط الضبط الأمني بمداخل مكة المكرمة حيث يتم تجهيز تلك المراكز بكل مايلزم لتسهيل حركة الحجاج.

وشدد قائد قوات أمن الحج على تطبيق التعليمات الخاصة بأنظمة الحج، محذرا كل المخالفين ممن لا يحملون تصريح الحجّ من الدخول إلى المشاعر المقدسة بغرامة قد تصل  إلى خمسين ألف ريال, وفي حال تكرارها تكون العقوبة السجن لمدة ستة أشهر مع الغرامة.

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