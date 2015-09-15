رئيس الوزراء الفرنسى: ندعم تشكيل أى قوة لتحرير سوريا

قال رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس" إن بلاده ستدعم أي قوة إقليمية يتم تشكيلها من أجل تحرير سوريا, لافتا إلى أن تدخل فرنسا ميدانيا فى سوريا لن يكون منطقيا ويتطلب الكثير من الجنود.

وأشار فالس خلال كلمته اليوم الثلاثاء أمام البرلمان الفرنسي، إلى وجود طائرات استطلاع تحلق فوق الأراضي السورية لجمع المعلومات عن مواقع تنظيم الدولة الإسلامية تمهيدا لضربها بعد التنسيق مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية, لافتا إلى أن تلك الطلعات الجوية ناجمة عن القرارات التي اتخذتها بلاده. وأضاف أن بلاده تشارك فى طلعات جوية فى العراق لوقف تقدم تنظيم الدولة الإسلامية.

وأكد "فالس" أن بلاده لن تقوم بأي أفعال تعزز من قوة نظام الأسد، كونه المسؤول الأول عن المجازر فى سوريا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن الملايين من المهاجرين السوريين والمتبقين فى سوريا يعيشون تحت قمع نظام بشار الأسد وإرهاب تنظيم الدولة الإسلامية, كما أن هناك أكثر من 4 ملايين لاجئ سوري يعيشون فى مخيمات اللاجئين فى لبنان والأردن وتركيا.

وأكد فالس على أهمية العمل سريعا لتشكيل حكومة انتقالية تضم المعارضة السورية وعناصر النظام فى سوريا لتوحيد الجهود الديمقراطية, قائلا "علينا وضع حل لوقف التفتت الحاصل فى منطقة الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن روسيا مازالت بعيدة عن مواقف بلاده, مؤكدا على أن أي دعم للنظام السوري يعزز من دوامة العنف فى سوريا.