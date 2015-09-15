حكم جديد بإعدام 8 من معارضي الانقلاب في مصر

هيئة محكمة مصرية- أرشيف

قضت محكمة جنايات المنيا، بإعدام ثمانية والسجن المؤبد ل83 آخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، كما قضت بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 15 عاما على 23 آخرين فى أحداث اقتحام مركز سمالوط بمحافظة المنيا، بعد فض اعتصام ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013، وبرأت المحكمة 5 متهمين.

وتضمنت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كل من: كامل محمد كامل، أحمد محمد كامل، عاشور خليل أحمد، خالد محمد عبد الرازق، محمود حمدي السيد، محمود فاروق عباس، محمد عبد الحليم محمد علي، وإبراهيم ورداني محمود.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة والعنف والتظاهر وقطع الطرق، وإثارة أعمال شغب، وتكدير الأمن والسلم العام، والانضمام لجماعة محظورة، والقتل العمد وإتلاف ممتلكات الدولة والتعدي على منشآت عامة وخاصة، منها اقتحام قسم شرطة سمالوط، وحرق مبنى المحكمة، والنيابة الإدارية والنيابة العامة ومبنى مجلس المدينة، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وتضمن قرار الإحالة اتهامهم بقتل رقيب الشرطة "مصطفى صالح محمد إدريس"، وخفير نظامي "أحمد عباس خليفة" قتلاً عمداً مع سبق الإصرار والترصد، واقتحام قسم الشرطة والاستيلاء على أسلحة القسم.