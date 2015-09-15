بعد سقوط الرافعة..أبرز الحوادث في تاريخ الحج

الحرم المكي-رويترز

كان آخر الحوادث المروعة التي شهدها المسجد الحرام هو سقوط أحد الرافعات المستخدمة في ترميمات المسجد الحرام و التي أدت إلي قتل ما يقرب من 87 شخص.

وأعاد حادث رافعة الحرم المكي إلى الأذهان حوادث شبيهة وقعت في مكة خلال العقود الماضية وخلفت عشرات القتلى والجرحى خلال موسم الحج وكان معظمها في أيام رمي الجمرات.

ففي عام 2006 وتحديداً يوم 6 يناير/ كانون الثاني، قُتل 76 شخصاً جراء انهيار فندق متداع في وسط مكة، وفي يوم 12 يناير/ كانون الثاني قُتل 364 حاجاً جراء تدافع في موقع رجم الجمرات في منى.

وفي عام 2004 في الأول من فبراير/ شباط، توفي 251 حاجا أثناء تدافع بـ"منى" في أول أيام رمي الجمرات.

كذلك عام 2003 في 11 فبراير/ شباط، قتل 14 حاجا بينهم 6 نساء في أول أيام رمي الجمرات بـ"منى".

وفي عام 2001 يوم 5 مارس/آذار قتل 35 حاجاً وأصيب عدد كبير بجروح طفيفة أثناء رمي الجمرات أيضاً.

أيضاً عام 1998 في 9 أبريل/ نيسان، أكثر من 118 قتلوا وأصيب ما يزيد عن 180 آخرين في تدافع بـ"منى" اثناء رمي الجمرات.

أما عام 1997 يوم 15 أبريل/ نيسان، قتل 343 حاجا وأصيب أكثر من 1500 بجروح في حريق بخيام الحجاج بـ"منى".

وفي عام 1995 في 7 مايو/أيار، 3 أشخاص قتلوا وأصيب 99 آخرون بجروح في حريق بمخيم للحجاج بـ"منى".

كذلك عام 1994 يوم 24 مايو/أيار توفي 270 حاجا في تدافع أثناء رمي الجمرات،

وأيضاً عام 1990 في 2 يوليو/تموز، أدى تدافع كبير في نفق بـ"منى" إثر عطل في نظام التهوية إلى مقتل 1426 حاجاً اختناقا معظمهم من الأسيويين.

وفي عام 1989 وتحديداً يوم 10 يوليو/ تموز، اعتداء مزدوج على مشارف المسجد الحرام يوقع قتيلا و16 جريحا، ولاحقا في 21 سبتمبر/ أيلول تم إعدام 16 شيعيا كويتيا اتهموا بأنهم منفذو الاعتداء.

أما عام 1987 في 31 يوليو/ تموز، قوات الأمن السعودية تقمع تظاهرة محظورة للحجاج الإيرانيين، ومقتل 402 حاجاً بينهم 275 إيرانياً بحسب حصيلة رسمية سعودية.

وفي عام 1979 يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، تحصن مئات من المسلحين المعارضين للنظام السعودي لمدة أسبوعين في المسجد الحرام بمكة.

واحتجز عشرات الحجاج رهائن، وتمت مهاجمتهم في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول، والحصيلة الرسمية 153 قتيلاً و560 جريحاً.

أما عام 1975 في شهر ديسمبر/ كانون الأول، شب حريق هائل في مخيمات الحجاج وأوقع 200 قتيلاً.