انتفاضة إلكترونية ضد اقتحام الاحتلال لـ# الأقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات الحرم القدسي – الأناضول

ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم باحات المسجد الأقصى بأعداد كبيرة لليوم الثالث على التوالي والاشتباك مع المرابطين فيه مستخدمة قنابل الغاز والرصاص المطاطي، مما اسفر عن إصابة 17 من المرابطين وعلى المسنين وسيارات الإسعاف.

وغرد المدونون على هاشتاج #المسجد_الأقصى_يشتعل و#لن_يقسم و#المسجد_الأقصى و#الأقصى_يستغيث، و#ادعموا_المرابطين.

وكتب جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية: " توأم الحرم المكي يعتدى عليه .. #المسجد_الأقصى_يشتعل.. المدافعون عنه يقتلون..والمرابطون محاصرون .. في خير أيام الله .. والعرب في سبات عميق".

وكتبت ابتسام آل سعد: " الحمد لله الذي سخر للمسجد الأقصى أُسوداً تحميه وتغطي على عار العرب والمسلمين !".

وكتب إبراهيم الشامي: " وعندما يسألونك عن سلاح المسلمين.. قل لهم أصبح "أرجيلة" للنفخ في وقت ينفخ فيه اعداؤهم بأبواق الحرب"

وكتب رجب عبد الرؤوف: " المسجد الأقصى شرف الأمة يدافَع عنه ببضعة أحجار وأرواح تُباع لله رخيصة، وجيوش العرب تقتل مواطنيها".

وكتب سمير الوسيمي:" المخطط جاد هذه المرة بتقسيم الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً ماذا سنفعل ؟ !!! أم سنظل نشاهد, كما اعتدنا على مشاهدة ضياع الأمة, ملفاً ملفاً, دون تحريك ساكن .. #‏أنقذوا_الأقصى".

وكتب طاهر أبو سيف: " لكم الله ايها المرابطون أنتم الرجال العمالقة في زمن القزمنة وأنتم أسوداً في زمن الفأرنة وشعوبنا قطيع من أغنام تقوده ذئاب".

وكتب سمحان أسعد:" وزراء الخارجية العرب منذ 30 عاما لم يتفقوا على أي خير للأمة، بل شاركوا في تدمير العراق وسوريا وليبيا واليمن، ودعموا الاحتلال الصهيوني على فلسطين".

وكتب تايجر سلامة: " أي عرب نتكلم عنهم عندك أوروبا أحسن خلي العرب بسباتهم ما يفيدون ، الرجال أفعال وهذا ماعاد تشوفه بينهم".

وكتب معاذ بوميد: " لماذا عاجل ؟ الخبر نراه كل صباح من سنه 1980 والعرب يتفرجون بدون حركة".

وكتب حسن جراري: " ربما ستجتمع الجامعة العربية لتشكيل قوة مشتركة للرد على هؤلاء و سيجتمع رؤساء الأركان الذين حتى ملابسهم تفصل في الخارج لوضع خطة لتحرير الأقصى ..

للعلم فلسطين عضو في جامعة الدول العربية للأسف هذه الجيوش عجزت حتى على هزيمة الحوثيين وهم لا يملكون شيئا, مقابل جيوش تملك أحدث الأسلحة الاستعراضية".