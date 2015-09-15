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الخطيب: إسرائيل تعلن المرابطين إرهابيين يوم عودة سفيرها لمصر

15/9/2015

قال كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في نفس يوم عودة السفير الإسرائيلي لمصر أن "المرابطين" داخل المسجد الأقصى تنظيم إرهابي .

 وأضاف الخطيب في مداخلة على شاشة "الجزيرة مباشر" صباح اليوم أن المؤسسة الإسرائيلية تضرب عرض الحائط بكل القيادات العربية والإسلامية والفلسطينية، ولا تأبه لهم ولا تكترث بهم، ولا تجعل لتصريحاتهم شأنا عندها.

ووجه الخطيب حديثه لصائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي كان في مداخلة قبله، قائلاً له: "حان الوقت الآن لأن تضربوا بالأقدام اتفاقية أوسلو كما ضربت إسرائيل بالأقدام كل الاتفاقيات,  وأن تعودوا لتلتحموا مع الشعب الفلسطيني في مشروع واحد وموحد".

من جانبه قال صائب عريقات، إن نتنياهو هو المسؤول عما يجري في الأقصى وهو يفعل ما فعله شارون من قبل، وأضاف: "الاحتلال يسعى إلى دفعنـا للفوضى مـسـتـغـلاً مـا يجري فـي الدول المحيطـة مـن أزمات".
وأشار "عريقات" إلى أن وزراء الخارجيـة العرب اتخذوا موقفـاً مشتركاً وموحداً تجاه ما يحدث من الاحتلال في القدس، ولفت إلى أن إسـرائـيـل تـسـعــى لـتـهـويــد الـقـدس وفـرض الـحـقـائـق عـلـى الأرض منـذ 1967.
من جانبه، قال الشيخ عكرمة صبري، المفتي العام السابق للقدس، إنه يجب على العرب والمسلميـن أن يفيقوا مـن سباتهـم وأن يلتفتوا إلـى الأقصـى قبـل فوات الأوان، مؤكداً: "سـنـهـزم الاحـتلال فـي عقـر داره بـالـتكبيـر والإرادة، ولـن يستطيـع الاحتلال تنفيـذ مخططاتـه أبداً".
وأشار إلى أن الـمـحـتـل الإسرائيلي لـن يستطيـع أن ينفـذ مـخـطـط الـتـقـسـيـم المكانـي والزمانـي للأقصـى.
المصدر : الجزيرة مباشر
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