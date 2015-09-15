البرغوثى : 200 مصاب جراء الاعتداء الإسرائيلي على الأقصى

قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن عدد الجرحى حتى الآن جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى لليوم الثالث على التوالي بلغ 200 شخصا, مشيرا إلى أن إسرائيل استخدمت الرصاص المعدني أثناء اقتحامها باحات المسجد.

وأشار البرغوثي خلال لقاء على شاشة الجزيرة مباشر إلى أن انشغال الدول العربية بصراعاتها يساعد إسرائيل على تنفيذ مخططاتها تجاه المسجد الأقصى, كما أن عددا كبيرا من الدول العربية والإسلامية أقامت علاقات مع اسرائيل بعد إبرام اتفاقية أوسلو وكامب ديفيد.

وأوضح البرغوثي أن اسرائيل لم تصل للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى، ولكنها تسعى إليه، مطالبا جميع الدول العربية بمقاطعة إسرائيل على جميع الأصعدة.

من جانبه قال الشيخ عبد السلام بسيوني العضو المؤسس بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن اسرائيل اقتحمت المسجد الأقصى أكثر من 40 مرة, مشيرا إلى أن قضية الأقصى أصبحت عربية وليست فلسطينية فقط, داعيا الدول العربية ومؤسسات حماية الأقصى للتحرك من أجله.

وقال طه شواهنة أحد المرابطين فى المسجد الأقصى إن الاعتداء المتكرر على المسجد الأقصى يعد جريمة حرب, مخاصة أن قوات الاحتلال صعدت إلى منبر صلاح الدين ودمرت النوافذ الأثرية بالمسجد.