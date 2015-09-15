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الاحتلال يقتحم الأقصى مجدداً ويصيب 17 من المرابطين

15/9/2015

اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت صباح (الثلاثاء) باحات الحرم القدسي بأعداد كبيرة لليوم الثالث على التوالي واشتبكت مع المرابطين فيه مستخدمة قنابل الغاز والرصاص المطاطي.

وقد أسفر الاقتحام الإسرائيلي  للأقصى عن إصابة 17 مُصلّياً داخل المسجد ابالرصاص المطاطي واعتقال شخص على الأقل، فضلاً عن الاعتداءات على المسنين وسيارات الإسعاف

 و اعتلت قوات الاحتلال  مباني المسجد الأقـصـى المبارك وقام قـنـاصـتـهـا باستهداف المرابطيـن فيـه., كما أغلقت الطرق المؤدية إلـى المسجـد الأقصـى تزامنـاً مـع اقتحامـه.

 واندلع حريق خـارج الأسـوار الـجـنـوبـيـة للمسجـد يـعـتـقـد أنـه نـاجـم عـن قـنـابــل صـوت.

من جانبه، قال مدير الأوقاف وشؤون الأقصى إن الفلسطينيين أخمدوا الحريق المتعمد في مدخل باب الجنائز، لافتاً إلى أن الإسرائيليين يريدون فرض أمر واقع في الأقصى.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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