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الإعدام لـ 7 متهمين في تفجير مسجد الإمام الصادق بالكويت

15/9/2015

تفجير استهدف جامع الإمام الصادق في الكويت- الفرنسية

قضت محكمة كويتية  اليوم الثلاثاء بإعدام سبعة متهمين – خمسة منها غيابيا- بالتورط في تفجير انتحاري استهدف مسجد "الإمام الصادق" ، في أواخر حزيران/يونيو وأوقع 26 قتيلا، وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

ويحاكم ما مجمله 29 شخصا من بينهم سبع نساء بالتورط في الاعتداء الذي نفذه انتحاري سعودي وأوقع 26 قتيلا و227 جريحا في 26 حزيران/يونيو في الكويت.

والمحكومان بالإعدام الموقوفان هما سائق السيارة التي استخدمها الانتحاري للتوجه إلى مكان الهجوم وشخص آخر أقر بانتمائه إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، ومن بين المحكومين الخمسة غيابيا شقيقان سعوديان أدخلا الحزام الناسف الذي استخدمه الانتحاري إلى الكويت، بحسب القضاء.

وتمت تبرئة 14 متهما بينما صدرت بحق ثمانية آخرين أحكام متفاوتة بالسجن، والمتهمون كويتيون وسعوديون وباكستانيون، وبعضهم من البدون.

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