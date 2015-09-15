اتحاد علماء المسلمين يدعو لإعلان النفير العام إنقاذاً للأقصى

طالب الدكتور علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدول العربية بالدعوة لعقد قمة عربية عاجلة لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، كما دعا قادة الدول الإسلامية إلى عقد قمة مماثلة.

وأضاف في تصريحات لشاشة "الجزيرة مباشر" أن ما يحدث في القدس كارثة على الأمتين العربية والإسلامية، لكنه " للأسف نتيجة طبيعة".

من جانبه دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان له صباح اليوم، القادة والعلماء والدعاة والمفكرين إلى إعلان النفير العام بين أبناء الأمة الإسلامية في العالم حتى يتوقف المحتل الإسرائيلي عن عدوانه الغاشم.

وطالب الاتحاد، القيادة الفلسطينية إلى التوقف عن المفاوضات "العبثية" والتنسيق الأمني "الآثم"، وأن تتوحد الفصائل الفلسطينية تحت خيار المقاومة الشاملة.

ودعا الاتحاد المجتمع الدولي إلى التخلي عن صمته الداعم "للاحتلال الصهيوني" على أرض فلسطين، والضغط على المحتل للانسحاب الفوري من محيط المسجد الأقصى وساحاته تمامًا وإيقاف الاعتداء على المرابطين والمرابطات، وفتح المسجد للمسلمين للصلاة فيه، وحمايته من عبث الصهاينة المتآمرين عليه، وكذلك إيقاف مخطط التقسيم الزماني أو المكاني للمسجد الأقصى.

كما طالب علماء المسلمين، بالبدء في حملة "أنقذوا الأقصى"، والتي تستهدف إعلان حالة النفير العام بين أبناء المسلمين في العالم للدفاع عن المسجد الأقصى، وتخصيص النشاطات الدعوية، والوقفات الاحتجاجية، وخطب الجمعة القادمة، للحديث عن فلسطين والقدس والأقصى وحمايته.