أعلى ارتفاع في درجات حرارة العالم خلال العامين القادمين

ارتفاع درجة الحرارة خلال العامين القادمين بشكل غير مسبوق

وأرجع المكتب السبب في ذلك إلي الظاهرة المناخية المعروفة باسم "النينيو" والتي تحدث بسبب تغييرات في درجة حرارة المحيط الهادئ.

وقد تتسبب هذه الظاهرة في حدوث فترات من الجفاف والفيضانات وسوء الأحوال الجوية في جميع أنحاء العالم

وكانت الادارة الامريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي قد أكددت في دراسة لها أن شهر يونيو 2015 كان الأشد حرا منذ عام 1880، وشهدت الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية درجات حرارة قياسية ، كما أن عام 2014 كان أشد الأعوام حرا منذ البدء بتسجيل هذه البيانات.

وكان معدل الحرارة في يونيو على سطح الأرض والمحيطات أعلى بـ 0,88 درجة مئوية من المعدل السائد في القرن العشرين، بحسب بيان صادر عن الهيئة الأمريكية . وكانت أعلى حرارة في شهر يونيو قد سجلت في العام 2014.

وتراجعت مساحة الجليد في القطب الجنوبي إلى 906495 كيلومترا مربعا، أي بنسبة 7,7 % بالمقارنة مع المعدل المسجل خلال الفترة 1981 – 2010. أما في القطب الشمالي، فقد تراجعت هذه المساحة إلى 984195 كيلومترا مربعا، أي بنسبة 7,2 % بالمقارنة مع المعدل المسجل خلال الفترة 1981 – 201