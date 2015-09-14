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وفاة شخصين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" بالسعودية

14/9/2015

كورونا في المملكة العربية السعودية – أرشيف

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن وفاة شخصين جراء إصابتهما بفيروس "كورونا" كما أشارت إلى تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، بينما شفيت أربع حالات. 

وقالت الوزارة  فى بيان لها (الثلاثاء) إنه تم تسجيل إصابة جديدة بالفيروس بالمدينة وتوفيت حالتان بالرياض ليرتفع عدد الحالات التى أصيبت إلى 1235 والوفيات إلى 523 وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012. 

وأضاف بيان الوزارة  أن هناك أربع حالات تماثلت للشفاء بالخرج والرياض ليرتفع عدد الحالات التي شفيت إلى 655 حالة بينما تبقى 44 حالة تحت العلاج ، إضافة إلى 13 حالة معزولة منزليا.

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