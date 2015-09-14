مناسك الحج, وما يجب على حجاج بيت الله الحرام القيام به

حجاج بيت الله خلال طوافهم بالبيت المعمور – أرشيف

قال الله تعالي في محكم التنزيل, "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ"

كتب الله على المسلمين الحج كركن من أركان الإسلام ووفقا لما ذكره الله في محكم آياته في القرآن الكريم ووفقا للسنة النبوية المطهرة تأتي الخطوات والأحكام العامة للحج كما يلي..

إذا قدم الحاج على مكة المكرمة فعليه طواف القدوم "سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة , أو يؤدي العمرة إن كان قد نوى الحج والعمرة ,

وإذا كان ضحى يوم الثامن من ذي الحجة يحرم الحاج بالحج من مكانك الذي هو نازل فيه، فيغتسل ويلبس ثياب الإحرام، ثم ينوي الحج ويردد: لبيك حجاً، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، ثم يخرج إلى منى ويصل وقت الزوال أي قبل الظهر ليصلي الظهر والعصر . والمغرب والعشاء قصراً بلا جمع والفجر .

فإذا طلعت الشمس يسير إلى جبل عرفات ويصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم قصرا بإقامتين ، ويمكث فيها إلى غروب الشمس ، ويستحب أن يكثر من الذكر والدعاء هناك مستقبل القبلة. فإذا غربت الشمس نفر من عرفة إلى مزدلفة, حيث يصلي بها المغرب والعشاء والفجر، ويمكث فيها للدعاء والذكر إلى قرب طلوع الشمس.

وإن كان الحاج ضعيفاً لايستطيع مزاحمة الناس عند الرمي ولا بأس أن يسير إلى منى آخر الليل ليرمي الجمرة قبل الازدحام ، وقرب طلوع الشمس يسير من مزدلفة إلى منى ، فإذا وصل إليها فعليه أن يقوم برمي جمرة العقبة ، وهي أقرب الجمرات إلى مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى وليكبر مع كل حصاة ، ثم ليذبح الهدي وليوزع منه على الفقراء ، والهدي واجب على الحاج المتمتع والحاج القارن .

وعلى الحاج بعد ذلك أن يحلق رأسه أو يقصر ، والحلق أفضل وعلى المرأة التقصير (المرأة تقصر منه بقدر أنملة) ، و تعمل هذه الثلاثة مبتدئاً بالرمي ثم الذبح ثم الحلق إن تيسر، وإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج ، وبعد أن ترمي وتحلق أو تقصر تحل التحلل الأول ، فتلبس ثيابك ويحل لك جميع محظورات الإحرام إلا النساء .

ثم بعد ذلك على الحاج أن ينزل إلى مكة وليطوف طواف الإفاضة (طواف الحج) ويسعى بين الصفا والمروة سعي الحج ، وبهذا تحل التحلل الثاني ويحل لك جميع محظورات الإحرام . ثم يخرج بعد الطواف والسعي إلى منى فيبيت فيها ليلتي أحد عشر وأثنى عشر.

ويرمي في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر بعد الزوال الجمرات الثلاث ، تبتدئ بالأولى وهي أبعدهن عن مكة ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات ، تكبر مع كل حصاة ، وتقف بعد الجمرة الأولى والوسطى تدعو الله مستقبل القبلة، ولا يجوز الرمي قبل الزوال في هذين اليومين.

فإذا أتم الحاج الرمي في اليوم الثاني عشر و إن شاء أن يتعجل فليخرج من منى قبل غروب الشمس ، وإن شاء أن يتأخر – وهو أفضل – فليبت في منى ليلة الثالث عشر وليرم الجمرات الثلاث في يومها بعد الزوال كما رماها في اليوم الثاني عشر.

فإذا حان أوان رجوع الحاج إلى بلده فليطف بالكعبة طواف الوداع سبعة أشواط. والحائض والنفساء من النساء ليس عليهن طواف الوداع.